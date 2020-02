Taavi Simson: Eesti teadlaste saavutused süsinikfondi abil ellu!

Taavi Simson Foto: erakogu

Kui investeerime Euroopa Liidu süsinikufondi vahendeid taastuvenergeetika start-up'idesse, võidame nii lisanduvate töökohtade, teadusarengu kui ka maine paranemise kaudu, kirjutab TalTechi inseneriteaduskonna nooremteadur Taavi Simson Eduka Eesti arvamuskonkursile esitatud loos.

Kliimasoojenemine on fakt ning selle olemasolust ja võimalike tagajärgede ennetamise vajadusest on praeguseks aru saanud vast enamik inimesi. Seetõttu on hiljuti Euroopa Liidu tasemel välja tuldud ideega anda toetusi (nn süsinikufond) liikmesriikidele kivisöe- ja põlevkivienergeetika asendamiseks keskkonnasõbralikemate alternatiividega.