Inseneri salarelvaks saab suhtlusoskus

Ekslikult arvatakse, et insener peab olema tugev vaid matemaatikas ja füüsikas ning oskama hästi joonestada. See on vaid üks ja seejuures isegi mitte enam kõige suurem tahk inseneritööst. Tänapäevases rahvusvahelistuvas infoühiskonnapõhises maailmas muutuvad järjest olulisemaks sotsiaalsed oskused, kirjutas TalTechi inseneriteaduskonna nooremteadur Taavi Simson konkursile Särav tudengimõte 2019 esitatud essees.

TalTechi inseneriteaduskonna nooremteadur Taavi Simson. Foto: Erakogu

Inseneeria kui teadus sellest, kuidas teadmisi reaaliast, humanitaariast ja praktikast rakendada uute ehitiste, seadmete ja muu vajaliku rajamiseks, on äärmiselt mitmetahuline. Selleks, et olla inseneerias edukas ja eelkõige kestlik, on tarvis keskenduda mitmele olulisele aspektile. Kõige tähtsamad neist on haridus, keskkonnahoid ja töökeskkond. Vaid kõigi nende kolme koosmõjus on võimalik saavutada harmoonia ja jätkusuutlikus.