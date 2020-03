Randu Riiberg, Tristan Karu: kas koroonaviirus on vääramatu jõud?

Hiinas on levimas praktika, mille kohaselt kohalikele tootjatele väljastatakse vääramatu jõu teatisi olukorras, kus ei suudeta täita kohustusi oma lepingupartnerite ees. Kas koroonaviirus on vääramatu jõud, mis vabastaks lepinguliste kohustuste täitmisest, arutlevad vandeadvokaat Randu Riiberg ja jurist Tristan Karu advokaadibüroost Glimstedt Estonia.

Koroonaviirus on kukutanud enamikke rahvusvahelisi börsiindekseid viimase nädala jooksul nende tippudest üle 10 protsendi. Enamiku inimeste igapäevaelule ei oma börside kõikumine otsest mõju. Küll on Eesti ettevõtjad ja tarbijad hakanud aina enam tundma koroonaviiruse mõju tulenevalt sellest, et nende äri- või koostööpartnerid ei suuda tarnida tellitud tooraineid, materjale või kaupu.