Rahu, ainult rahu! Koroonaviirus pole AIDS

Ettevaatlikkus on koroonaviirusega seoses mõistlik, ent üle pingutada ka ei maksa - ebakindlus ongi uus normaalsus, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Maailmas on kerkinud üheks enim muret tegevaks teemaks koroona. Kahjuks on tegu mitte õllemargi ega oskusmänguga, vaid viirusega, mis algas vaikselt Hiinas ühes provintsis, kuid on nüüd suureks kasvanud, ajades oma kombitsaid üle maailma. Hiljuti kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon koroonaviiruse üleilmseks terviseohuks. See tekitab Eestis paljudel küsimusi, mõnedel ka ärevushäireid.