Raimond Kaljulaid: viirusepiirangutest tulenev kahju ei tohi jääda ainult ettevõtja õlule

Riik peab juba lähiajal kujundama seisukoha, milline on valitsuse vastutus ettevõtjate ees – kuidas korvata koroonaviiruse kahju, kirjutab riigikogu väliskomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE).

Raimond Kaljulaid. Foto: Raul Mee

Tänaseks on selge, et koroonaviiruse tekitatud majanduslik kahju on nii üle maailma, Euroopas kui kindlasti ka Eestis märkimisväärne. Riigid on sunnitud kasutusele võtma piiravaid meetmeid. Ka meil on viimane aeg hakata mõtlema, kuidas hüvitame ettevõtetele kahju.