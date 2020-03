Paul Künnap: riigikogu aitas idusid, aga teha on veel

Riigikogu muutis täna hommikul vastu võetud äriseadustiku muudatusega idufirmade olukorra Eestis märksa paremaks, kuid teha on veel nii mõndagi, kirjutab advokaadibüroo Sorainen partner Paul Künnap.

Riigikogu võttis äsja 68 poolthäälega vastu seadusemuudatuste, millega kaotatakse teatud tingimustel notariseerimise nõue osaühingu osade müügi puhul. Uus seadus on oluline kõigile Eesti ettevõtetele, mille tegevuses on rahvusvaheline haare. See võimaldab sisuliselt võimatuks muutunud piiriüleste optsiooniprogrammide realiseerimist ning lihtsustab oluliselt investorite kaasamist. Kõigil ettevõtetel, kes soovivad investoreid kaasata või kes kaaluvad osalusoptsioonide andmist, oleks mõistlik kohe teha vajalikud muudatused, et uue seaduse võimalusi kasutada. Sealhulgas tasub ka aktsiaseltsidel kaaluda osaühinguks ümberregistreerimist.