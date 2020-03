Iduettevõtted said investorite kaasamiseks vabamad käed

Bolt Technology juhid oleksid oodanud isegi veel kiiremat seaduse jõustumist Foto: Liis Treimann

Ettevõtjad ei pea tulevikus oma osanikke üle maailma Eestisse notarisse lennutama, kui tahavad neile osakuid müüa, otsustas riigikogu teisipäeval 68 poolthäälega.

Iduettevõtete sektorit rõõmustanud ja notarid nörritanud seaduse tulemusel kaotatakse osaühingu osakute müügilt kohustus ost notari juures kinnitada. Selleks, et seadusest tulenevat uut võimalust kasutada, on vaja, et osaühingu osakapital oleks vähemalt 10 000 eurot ning vajalik on ka põhikirja muudatus, mis tuleb osanike ühehäälse otsusega heaks kiita. Uus seadus jõustub 1. augustil.