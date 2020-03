Taavi Minnik: koroonavaktsiin tuleb, aga vaktsiini vajab ka majandus

Aastal 2020 näeme, et üks Eesti ning kogu maailma ajaloo paradokse kipub taas paika pidama. Nimelt kipuvad hädad ikka paarikaupa tulema, kirjutab ajaloolane ja ajakirjanik Taavi Minnik.

Eesti ajaloost võib tuua rea näiteid, kuidas hädad armastavad mitmekaupa käia. Meile on koolist jäänud mõnevõrra ekslik mulje, et katkuepideemiad ja näljahädad on olnud sõdade tagajärg. Tegelikkuses oleks katk jõudnud Eestisse nii või teisiti, nagu meie viimane suur katkuepideemia aastatel 1710–1711, kui see haigus levis üle Euroopa sellest olenemata, et meie mail oldi tapeldud veel hiljuti Põhjasõja heitlustes ning mujal meie kodumandril käis Hispaania pärilussõda, mis oli veel suurem ning ohvriterohkem konflikt kui Põhjasõda.