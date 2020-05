Vaido Padumäe: me oleme alalises kriisis, aga me pole ohvrid

Vaido Padumäe. Foto: Raul Mee

Kaupmehel teistsugust aega polegi kui kriisiaeg. Oli tööjõukriis, siis tuli viirusekriis, pidevalt on olnud konkurentsiheitlus ning uue siseneja tulek ei tee olukorda kergemaks. Siiamaani oleme iga kriisiga tugevamaks ja targemaks saanud, kirjutab Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe.

2018. aastal sõnas rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross Rimi majanduskonventsil, et kriisi kõige olulisem ja selgem kirjeldus on teadmatus – kui ootused uuele kriisile on selgelt sarnased varasematega, siis kurb tõdemus on, et me ei tea kriisist mitte midagi. Ja selliseid kriisielemente nagu oli meil kümme aastat tagasi, tõesti ei paistnud.