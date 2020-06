Kalev Stoicescu: Trumpi (väga isiklikud) manöövrid Saksamaal

USA president Donald Trump külastamas Ramsteini õhuväebaasi Saksamaal 27. detsembril 2018. Foto: Reuters/Scanpix

USA president Donald Trump käskis Pentagonil vähendada veerandi võrra USA vägede arvu Saksamaal. Lõplik ametlik otsus on veel tegemata, kuid küsimuste tulv ja pahameeletorm on suur, kirjutab kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu Äripäeva essees.

Trump ähvardas juba suvel 2019, et toob mingi osa vägesid koju, kui Saksamaa ei suurenda kaitse-eelarvet ning ei panusta merejulgeoleku operatsioonis Sentinel Hormuzi väina lahti hoidmiseks. Saksmaa kaitse-eelarve tõusis eelmisel aastal 1,35 protsendini SKP-st, mida liidukantsler Angela Merkel teatas maikuus ehk enne Trumpi ähvardusi. Tõsi, see tase on veel küllalt kaugel kahe protsendi eesmärgist, kuid kaitsekulud suurenesid koguni kümnendiku võrra 2018. aastaga võrreldes, mis on suurim kasv Saksamaal peal külma sõja lõppu (umber 5 miljardit eurot) ning vääriks pigem kiitust.