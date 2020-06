Mait Raava: tuleks eelistada uut juhti ettevõtte seest

Parimad juhid kasvavad välja ettevõtte seest, leiab juhtimiskonsultant Mait Raava. Foto: Liis Treimann

Parimate ettevõtete juhid kasvavad ettevõtte seest, kuna nad tunnevad väga hästi valdkonda ja teevad innovatsioonis kasumlikumaid investeeringuid. Juhul, kui ettevõtte juht tuleb siiski värvata väljast, tuleks eelistada valdkonda tundvat juhti, kirjutab juhtimiskonsultant Mait Raava.

Standard & Poor's TOP 25 ettevõtete juhtidest on kolm asutajad, 21 on valitud ettevõtte seest ja ainult üks on värvatud väljast. Erand on Visa juht Alfred Francis Kelly Jr., kes värvati American Expressist ehk samast tegevusvaldkonnast.