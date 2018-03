Tallinki uus juht: otsus oli emotsionaalselt keeruline

Nõgene on ise aktiivne investor. Mullu veebruaris Äripäevale antud intervjuus rääkis ta ka Tallinki aktsiast. Siis märkis ta, et laevafirma aktsia, mis toona kauples allpool 1 euro taset, on ebaõiglaselt odav.

"Ettevõtte numbriliste näitajate poolest on atraktiivne kindlasti Tallink, kuid mulle tundub, et Eesti börsi väiksus ning liigsuur aktsionäride arv ning nende investeerimiskäitumine hoiab Tallinki aktsia hinna ebaõiglaselt alla ühe euro taset. Kui Tallink oleks noteeritud mõnel teisel, suurel börsil, oleks olukord ilmselt teine," kirjeldas Nõgene. Loe siit täpsemalt, kuidas värske Tallinki juht investeerib.

Täpselt sedasama arvab laevafirma aktsia kohta suuromanik Ain Hanschmidt. "Tallinki aktsia on jätkuvalt börsil alla raamatupidamisliku väärtuse. Tallinkteenib kuskil 160 kuni 190 miljonit eurot EBITDAd aastas. Viimasel kuuel-seitsmel aastal on väga stabiilne areng olnud. Laenukoormus on jõudnud 470 miljoni peale, laenukoormus EBITDAsse on alla kolme. Need näitajad on väga head," ütles Hanschmidt Äripäeva raadiole.

Täna sulgus Tallink börsil 1,215 euro tasemel. Teated juhivahetuse ning Infortari enamusomanikuna jätkamise kohta saadeti välja siis, kui turg juba kinni läks, nii et investorite hinnangut näeb alles esmaspäeval. Pikalt alla 1 euro kaubelnud aktsia tõstsid uutesse kõrgustesse just spekulatsioonid selle kohta, et firma võib olla müügis.