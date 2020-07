Keit Kasemets: head uudised Eestile

Keit Kasemets. Foto: Liis Treimann

Euroopa Liidu riigid on läbi erinevate kriiside näidanud, et keerulistel aegadel hoitakse kokku ja saadakse tugevamaks vaatamata algselt erinevatele seisukohtadele – nii ka seekordsel ülemkogul, kirjutab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

Kokku lepitud uus eelarvekava ja majanduse taastamise kava on kahtlemata põhimõtteline samm Euroopa jaoks ja tugev sõnum. Kriisi leevendamiseks vajalikud vahendid saab kasutusele võtta juba järgmise aasta alguses, need on suures osas ettevaatavad. 30% kõikidest kulutustest on suunatud kliimamuutustega kohanemisele.