Mart Võrklaev: halbade kinnisvaraarenduste aeg on läbi. Igaveseks

Mart Võrklaev. Foto: Erakogu / Tiit Blaat

Kui kriitikud väidavad, et Rae vallas on praegu keeruline midagi arendada, siis neile on mul halb uudis – lihtsamaks midagi ei lähe, standardid vaid tõusevad, kirjutab Rae vallavolikogu liige ja riigikogu liige Mart Võrklaev.

Eelmisest kinnisvarabuumist saadik kümne tuhande elaniku jagu kasvanud Rae vald, mis tegeleb siiani ka toona korda saadetud “kavalustega”, on planeerimistegevuse korraldamisel saanud nii valusaid õppetunde kui ka leidnud innovaatilisi lahendusi, mis rajavad teed üha professionaalsemaks arendustegevuseks ja kõrgemateks standarditeks kõikjal Eestis.