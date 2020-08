Kristo Teder: raskel ajal on ka pankrotist abi

Kristo Teder. Foto: Erakogu

Pankrotimenetluse üks eesmärk ja võimalus on luua eeldused raskustesse sattunud ettevõtte majandustegevuse jätkamiseks uutel jätkusuutlikel alustel, kirjutab vandeadvokaat, pankrotihaldur ja saneerimisnõustaja Kristo Teder (Maria Mägi Advokaadibüroo).

Majanduslike raskuste ületamise juriidilistest meetmetest on tähelepanu pälvinud saneerimismenetlus, mille osas on varasemalt juba kolleegid eri arvamusi avaldanud. Vähem on aga eelneva varjus tähelepanu saanud võimalus ettevõtet saneerida pärast pankroti väljakuulutamist.