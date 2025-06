Tagasi 10.06.25, 06:00 Rootsi vangid Eestisse? Mõistlik! Tühjade kongide väljarentimine Rootsi kinnipeetavatele on ideena mõistlik, küsimus on teostuses. Senine kriitika paistab aga põhinevat inimeste hirme üles kütvatel emotsioonidel, mitte veenvatel argumentidel, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev jälgib teatava kummastusega, millise sisu ja tooni Rootsi vangide teema on omandanud. Üllatav on nii plaani suhtes puhkenud poleemika äkilisus ja aeg – vanglakohtade väljarentimist on Eestis vahelduva eduga aastaid kaalutud ning ka praegu arutlusel olevast variandist on pikalt räägitud – kui ka mitmed kõlanud väited.