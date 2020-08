Raimond Kaljulaid: esmaklassiline näide maksumaksja raha väärkasutusest

Raimiond Kaljulaid. Foto: Raul Mee

Mina valitsuses olles ei oleks Porto Franco tehingut sellisel kujul aktsepteerinud, kirjutab riigikogu liige Raimond Kaljulaid (SDE).

Kasutasin seadusest tulenevat õigust esitada valitsuse liikmetele kirjalikke küsimusi, et saada peaministrilt vastuseid seoses Porto Francole antava laenuga. Vastustega tutvumise järel olen täiesti veendunud, et Porto Franco laen on esmaklassiline näide, kuidas riik ei peaks maksumaksja raha kasutama.