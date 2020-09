Indrek Kasela: ettevõtja pingutab püksirihma, riigisektor jätkab palgarallit

Indrek Kasela. Foto: Raul Mee

Kui tuludes valitseb ebaselgus, tuleb sel sügisel tegeleda kuludega, paraku on need jäigemad. Õnneks on aga palgasurve kadunud, välja arvatud avalik sektor, kus jätkub palgaralli, kirjutab ettevõtja Indrek Kasela vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Pikaajalised plaanid muutuvad vähem. Oluline, kuidas sellest lühiajalisest mõjust tervena läbi tulla, igas mõttes. Sellist mudelit, kus tarbimine ja reisimine on takistatud mittemajanduslikul põhjustel, pole üheski riskistsenaariumis sees.