Raivo Hein: praegusel ajal olgu taskus kolm tööriista

Investor Raivo Hein. Foto: Liis Treimann

Koroonavaktsiin on tulekul, selle ajani tuleb jätkata julgelt äri- ja investeerimistegevust, kirjutab LHV Groupi nõukogu liige, investor Raivo Hein vastuseks Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Investorina lähtun ikka põhimõttest, et keerulistel aegadel peab sul olema kaks asja - sularaha ja julgust. Esimest selleks, et kasutada ära soodsaid ostuvõimalusi ja teist selleks, et neid oste julgeks teha. Kolmandaks instrumendiks on võimendus.