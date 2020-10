Merlin Liis: mis saab meie sõnumiprivaatsusest?

Merlin Liis. Foto: Erakogu

Kas uus Euroopa sideregulatsioon teeb meie netisuhtluse privaatsemaks või on selles andmete kaitse sildi all varjul ka ohukohti, kirjutab Ellex Raidla advokaat Merlin Liis.

Andmete ja info väärtus ning nende kasutamine ja väärkasutamise riskid on selle sajandi üks kuumemaid teemasid äri- ja õigusmaailmas. Kui varem oli rohkem tähelepanu all organisatsioonide ärisaladus ja siseinfo, siis nüüd on lisandunud sinna ka eraisikute andmed ja sõnumivahetuse sisu.