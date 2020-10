Juhan-Madis Pukk: et eksport saaks skoorida

Juhan-Madis Pukk. Foto: Jake Farra

Et Eesti äridiplomaatiaga tegelevad asutused ja organisatsioonid tõhusamalt koostööd teha saaksid, tuleks luua ühtne infovärav, kirjutab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) juhatuse liige Juhan-Madis Pukk.

ITL pooldab riigi plaani arendada majandusdiplomaatia võimekust ning suurendada majandusdiplomaatide arvu Eesti ettevõtetele olulistes riikides. Esiletõstmist väärib aruteludes kõlama jäänud idee, et Eesti välismajanduse eesmärkide saavutamisel tuleks teha rohkem koostööd. Üks võimalus on ühtne infosüsteem ehk infovärav, mis on ettevõtjate ja avaliku sektori ühiskasutuses.