Homse Ameerika nägu. Trump on olnud Putini pantvang

Marko Mihkelson. Foto: Veiko Tõkman / Anti Veermaa

Donald Trumpi suust pole nelja aasta jooksul kostunud ühtegi tõsiselt kriitilist avaldust Venemaa presidendi suunal, kaubavahetuse miinuski pole olnud praegusele presidendile probleem. See on Venemaa huvides, kirjutab riigikogu liige Marko Mihkelson Äripäeva USA valimiste rubriigis "Homse Ameerika nägu".

Vaadates tagasi Donald Trumpi neljale presidendiaastale, tuleb tõdeda, et Ameerika Ühendriikide ja Venemaa suhted pole nii halvad olnud 1980. aastate algusest alates. Põhjuseid tuleb eeskätt otsida Venemaa agressiivsest läänevastasest välispoliitikast ning sellestki, et vähemalt näiliselt on Kremli ambitsioone toitnud Trumpi arusaamatu isiklik romanss Vladimir Putiniga.