Jaroslav Tavgen: "Ameerika Žirinovski" lendas omast võttest selili

Foto: Andras Kralla / Anti Veermaa

Kuigi Joe Biden liigub USA presidendirallil edukursil, on Donald Trumpi šansid Valges Majas jätkata endiselt olemas, eriti kui ta suudab end ületada ja esimese debati kaotusest õppida, kirjutab Delovõje Vedomosti ajakirjanik Jaroslav Tavgen rubriigis "Homse Ameerika nägu".

Kui USA president Donald Trump poleks haigestanud, siis oleks maailm veel pika aega arutlenud tema esimese debati üle Joe Bideniga. See debatt jäi palju rohkem meelde vormi kui sisu poolest: keegi luges kokku, et Trump katkestas oma oponenti 71 korda. Neile, kes seda arutelu päriselt vaatasid, tundub see arv selgelt alahinnatud.