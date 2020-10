Raimond Kaljulaid: kinnisvara hind istub planeerimise lõksus

Raimond Kaljulaid mullu kinnisvaraarenduse konverentsil. Foto: Raul Mee

Kinnisvara arenduse soodustamine muudaks uue kinnisvara inimestele kättesaadavamaks, kirjutab riigikogu liige Raimond Kaljulaid (SDE).

Riik ja omavalitsused peavad kinnisvaraarenduse valdkonna arengut toetama läbi mõistlike ja läbimõeldud regulatsioonide ning koostöö – mitte üksikutele arendajatele soodsaid laene andes. Nagu poliitilistele skandaalidele kahetsusväärselt omane, on Porto Franco teema uudiste pealkirjadest suuresti taandunud, ilma et sel oleks mingit sisulist mõju olnud – laenuotsus kehtib ju jätkuvalt. Mis siis, et ühtegi ratsionaalset argumenti selle tehingu tegemiseks ei olnud sõlmimise ajal ega ole vahepeal juurde tekkinud.