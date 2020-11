Deloitte’i analüütikud: jätkusuutlikkuse juurutamine võib viia su turuliidriks

Looduse hoidmine on üha rohkemate ettevõtete prioriteet. Foto: Andres Haabu

Osa ettevõtete silmis tähendab jätkusuutlikkus kulutusi ja piiranguid, kuid nn aeg hakata nägema jätkusuutlikkust kui konkurentsieelist, kirjutavad Agur Jõgi ja René Küüsvek Deloitte’ist.

Jätkusuutlikkus on süstemaatiliselt muutumas prioriteediks ettevõtetes üle kogu maailma, turundustegevuste raames on tehtud keskkonnategusid ning viidud läbi sotsiaalseid projekte. Viimase kümnendi jooksul oleme näinud, et üha enam ettevõtteid panustab ärilise ja sotsiaalse väärtuse loomisse, integreerides jätkusuutlikkuse oma äristrateegiasse ja põhitegevusse.