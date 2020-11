Raul Pint Veli Kraavi kinnipidamisest: see süsteem on läbinisti mäda

Raul Pint. Foto: Erakogu

Pommuudis tuntud pankrotihalduri Veli Kraavi kinnipidamisest tuli kõike muud kui uudisena. Küsimus pole konkreetses isikus, vaid kogu mädanenud süsteemis, kirjutab ettevõtete likvideerija Raul Pint.

See on põhimõtteliselt vale ja nõukogudelik, üles ehitatud võlgniku armutule ahistamisele, lipitsemisele, korruptsioonile, karistamatusele, väljapressimisele ja pankrotihaldurite rikastumisele. Põhimõtteliselt kogu seltskond, kes on vanemad kui 40, on kõigest sellest ropult läbi imbunud, neile on see norm ja reaalsus. Neile isegi ei mahu pähe, et midagi võiks olla teistmoodi. Ja ei saagi olla, nende mõtteviis, ideoloogia ja mentaliteet on sellised.