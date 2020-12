Ivars Bergmanis: tõsiseltvõetav alternatiiv kapitali kaasamisel

Ivars Bergmanis. Foto: Erakogu / Nasdaq Riga

Paljudel juhtudel on rahastamisvõimalusi otsides kahe silma vahele jäetud võimalus, mida pakub alternatiivturg Nasdaq First North. See on sõna otseses mõttes alternatiiv börsi põhinimekirjale, kirjutab LHV Panga institutsionaalse maaklertegevuse juht Ivars Bergmanis.

Alates taasiseseisvumisest on Baltimaades uue kapitali kaasamisel domineerinud pangalaenud, millega aktsiaturud ei ole suutnud sammu pidada. Kui võtta aluseks turukapitalisatsiooni suhe SKTsse piirkonnas, mis hõlmab Euroopa Liitu, Euroopa Majanduspiirkonda ja Šveitsi, siis edetabeli viimasel kohal on Läti ning sabaosast leiame Eesti ja Leedu. Selline mõõdik on igati sobiv, kuna see näitab, kui suure osa moodustab aktsiaturg riigi SKPst (siinkohal ei räägi ma varade väärtustest).