Andre Nõmm: miljonid "küpsised" tapavad tervist

Andre Nõmm. Foto: Liis Treimann

Kuidas täita reeglitesse kirjutatud ootus ja seejuures tagada ka jätkuvalt klientide sujuv teenindamine, et see ei tekitaks inimesele asjatut stressi, küsib finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm asutuse ajaveebis.

„… but I am slow-thinking and full of interior rules that act as brakes on my desires“