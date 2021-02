Tarmo Tanilas: ronime teaduse toel rohepoodiumile

Tarmo Tanilas esinemas Paides arvamusfestivalil. Foto: Raul Mee

Koroonapandeemia on meile kätte mänginud võimalused, millega saab jõukust kasvatada või tulevased põlvkonnad võlakoorma alla matta, kirjutab ökonomist Tarmo Tanilas arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eelarvereeglite külmutamise tõttu on Eesti valitsusel kohaliku elu edendamiseks kasutada kõigi aegade suurimad rahalised ressursid. 2021. aasta lõpuks oleme lühikese ajaga laenanud 4 miljardit eurot. Kolm korda nii palju saab veel laenata, enne kui Maastrichti kriteerium meile pahase pilgu pöörab.

On aja küsimus, mil keskpankade rahatrükk inflatsiooniks muteerub või lepitakse kokku, et vähemalt osa valitsuste laenudest tagasi maksta ei tule. Eesriide langedes riigirahanduse peeglisse piiludes näeme seal tänaste majanduspoliitiliste otsuste kvaliteeti. Siis selgub, kes on stiimulid ära söönud ning kes on odava kapitali tööle suutnud panna. Tarkade otsuste langetamisega on kiire, sest maailmas valitseb armutu konkurents ning heade ideede defitsiit.