Rivo Sarapik: ära nõua kõige lukku keeramist, vaid kaasamist, selgust ja raha

Äripäeva raadio toimetaja Rivo Sarapik Foto: Andras Kralla / Äripäev

Üksteisele kättemaksu ihumise asemel tuleks kriisi juhtida tahtjatelt küsida plaani, kirjutab Äripäeva raadio toimetaja Rivo Sarapik.

Kui juba meie valdkond pandi kinni, siis peaks kõik panema – sellist mõtet on viimaste piirangute järel levitanud paljud ettevõtjad. See on vildakas soov, mille täitumist ei peaks soovima.