Kuldar Leis: paneme vastandid koostööle – jah, see on võimalik!

Kuldar Leis. Foto: Andras Kralla

Eraldame riigieelarvest igale kohale omavalitsusele kindla summa, mida saab kasutada ainult KOVile vajaliku innovatsiooni teostamiseks, pakutuna erasektori poolt, pakub ettevõtja Kuldar Leis arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Olen ligi 20 aastat Põlvas kohaliku volikogu liige olnud, vald on kaks ühinemist läbi teinud, seega võimekamaks ja aeglasemaks saanud. Teisalt olnud ligi 30 aastat ettevõtluses tegevjuhtimises ja viimasel ajal rohkem osanikuna ning nõu andvas rollis. Viimastel aastatel on omajagu kokkupuuteid olnud just innovatsiooniga, idudega ja teadusega.