Mait Raava: teaduspõhine innovatsioon 5 miljoni inimesega

Juhtimiskonsultant Mait Raava Foto: Liis Treimann

Toetused tuleb siduda laste arvuga ja kehtestada lapsetoetuse maks, kuna see on õige ja õiglane Eesti rahvuse säilimise eesmärgil, kirjutab juhtimiskonsultant Mait Raava konkursile Edukas Eesti saadetud loos.

Et tagada Eesti rahvuse säilimine, peame mõistma, et tehnoloogia ja inimkond muutuvad põhjalikult, ja sellega kohanema. See nõuab meilt läbimurret teaduspõhises innovatsioonis ja see omakorda rahvaarvu olulist kasvu, mida me võiksime saavutada tõeliselt mõjusa lapsetoetusega ja parimate välistööajate köitmisega.