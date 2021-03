Lilje Dalens: kool vajab finantstarkuse reformi

Eluõpe algab juba lasteaiast. Foto: Meeli Küttim

Viime rahatarkuse algõppe lasteaeda ja algkooli, alustada tuleb aga õpetajatest, kirjutab endine õpetaja ja vabakutseline literaat Lilje Dalens arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Arutledes Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise võimaluste üle, sähvatas pähe mõte, mis jäigi sinna tiksuma: eduka Eesti suudavad luua vaid edukad Eesti inimesed. Riik on oma kodanike peegel. Kui me räägime Eesti saavutustest infotehnoloogia, majanduse, teaduse, meditsiini, kultuuri või muus vallas, siis iga sellise loo taga on andekad, motiveeritud, edukad inimesed.