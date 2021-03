Kaido Loor: säästvad otsustajad väärivad preemiat

Kaido Loor. Foto: Oskars Briedis

Õigesti motiveeritud inimesed suudavad saavutada imelisi tulemusi – loogem avalik säästuregister, mis ka otsustajatele sisse tooks, pakub vandeadvokaat Kaido Loor arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Bürokraatia toodab bürokraatiat. Poliitikutel on vaja valimistel midagi lubada ja ette näidata. Selleks kipub olema järjekordne “probleemiga võitlev” ametkond, toetuse Z loomine või suurendamine, et saada parem koht valimistel. Poliitikutel on selgelt nähtav vajadus leida soe koht oma poliitkolleegile sihtasutuses X või inspektsioonis Y.