Tõnu Koldits: aga jätakski poed kinni ja teeks tõelise revolutsiooni

Tõnu Koldits. Foto: Erakogu

Sulgeme toidupoed ja loome tulevikuühiskonna moodul-pakiautomaatide süsteemi, kirjutab Tehomet Balticu tehase juht Tõnu Koldits arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Tänaseks on kõik terve mõistusega inimesed ja riigid jõudnud arusaamisele, et meile ja meie lastele elamisväärse maailma püsima jäämiseks peame me kiiremas korras midagi ette võtma. Rohepöörde nimel on hakatud arendama ja täiustama tuhandeid tooteid ja teenuseid loodussõbralikumaks.