Peeter Tammistu: doktor Riik reageerib liiga hilja. Minu ettepanekud talle

Peeter Tammistu Foto: Arno Mikkor

Doktor Riik peab oma sõnumid paika saama. Suunatult ja sihikindlalt, kirjutab majandusanalüütik Peeter Tammistu konkursile Edukas Eesti saadetud arvamusloos.

Uudistevoost: „Vaktsineerimiskava uuendamine võtab aega, valitsuses on selle ümber vaidlused“; „Kaupmeeste liidu juht: riik võiks maski kandmisest keeldujaid trahvida“; „Majandust ei saa sulgeda“. See tuletas meelde kindral Douglas MacArthur ütluse, et iga sõjalist nurjumist saab selgitada kahe sõnaga: „Liiga hilja”.