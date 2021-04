Eveli Kuklane: laiendame kõrghariduse mõjuvälja Eesti kõigisse regioonidesse

Eveli Kuklane Foto: Erakogu

Kõrghariduse pakkumisel eri piirkondades on nii palju mitmetahulisi positiivseid mõjusid, et neid võib jäädagi loetlema, kirjutab kagueestlasest ettevõtja Eveli Kuklane konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Milline oleks elu Eestis siis, kui selle igas regioonis oleks võimalik omandada haridust, mis toidab kohalikku arengut? On ju sotsiaalse innovatsiooni oskusteave Võrus, Kuressaares ja Paides vähemalt samavõrra vajalik kui Tallinnas. Igal pool üle Eesti on tarvis mehaanikainsenere, turundusjuhte ja programmeerijaid. Täna aga on kõrgharidust pakkuvad koolid koondunud peamiselt Tallinnasse ja Tartusse ning õppinud spetsialiste neist linnadest enam regioonidesse tagasi ei saa.