Toomas Koobas: seame digipöördele pöörase eesmärgi

Toomas Koobas. Foto: Erakogu

Digiriigile ja -pöördele annab tegeliku sisu infokiirtee, mis tähendab operaatorineutraalset taristut, kirjutab OÜ Höhle tegevjuht Toomas Koobas konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kas praegu toimub Eestis digipööre? Ei oska sellele küsimusele vastata. Avaliku sektori esindajad on võtnud oma kohustuseks motiveerida erasektorit muutma protsesse digitaalse tehnoloogia abil efektiivsemaks. Tõenäoliselt tugevdab see ettevõtete konkurentsivõimet ja arendab riigi majandust. Kas see ongi digipööre Eesti elanikule?