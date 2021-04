Mait Suursaar: Eesti edu peitub siinsetes tarbijates

Mait Suursaar. Foto: Erakogu

Selleks, et tarbijad teeksid teatud valikuid riigi majanduse heaolu kasvuks, tuleb tarbijate käitumist suunata, kirjutab ärijuhtimist tudeeriv Mait Suursaar arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Nüüdisaja Eesti kohta võiks öelda, et muresid tuleb iga päeva juurde, sest ühiskond muutub reeglina teadlikumaks end ümbritsevast keskkonnast ning raske on määratleda konkreetset probleemi, mille lahendamisega tuleks esmajärjekorras alustada. Kindlasti on mitu kitsaskohta, millest alustada, aga mina alustaksin sisetarbimise suurendamisesse panustavate tegevustega.