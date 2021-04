Ekspordianalüüs: sihtida tuleb Hiinat ja Aafrikat

Konteinerite laadimine Muuga sadamas. Foto: Andres Haabu

Meie ülesanne on murda järjest keerukamate, unikaalsemate ja kallimate toodetega sihtturgudele, kus on võimalik kasvatada nii lisandväärtust kui ka ekspordi mahtu, analüüsivad Eesti ekspordiuuringu läbiviijad Raul Parts, Marek Tiits ja Tarmo Kalvet.

Riigi kaubanduspoliitika ning kitsamalt ekspordistrateegia kujundamisel on oluline aru saada, millised on peamised Eesti eksportööride konkurentsivõimet toetavad ja pidurdavad tegurid ning kas ja kuidas on need tegurid viimaste aastate jooksul muutunud. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning teiste poliitikakujundajate ja -elluviijate tellimusel analüüsisimegi ettevõtete konkurentsitegureid, turge ning müügi- ja turunduskanaleid, ettevõtluskeskkonda ja tugisüsteemi.