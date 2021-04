Anu-Mall Naarits: rakendagem doonorvedur ekspordivagunite ette

Uute eksporditurgude vallutamine on tulemuslik vaid koostöös. Peamiselt tuleks tähelepanu pöörata riikidele, kus meid juba tuntakse, kirjutab Marketingi Instituudi tegevjuht Anu-Mall Naarits konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kui Eesti ekportijad lähevad uuele turule, on nad peaaegu alati hädas. Sest Eesti on tundmatu, mis tähendab vähest usaldust. Samal ajal panustab Eesti igal aastal miljoneid eurosid arengukoostöösse täpselt valitud sihtriikides. Arengukoostöö tähendab, et nendes riikides viiakse Eesti riigi toel läbi projekte, mis aitavad parandada inimeste elu kriisipiirkondades, juurivad välja korruptsiooni, õpetavad uusi oskusi ja kasvatavad vastupidamisvõimet. Lihtsamalt öeldes me anname teistele riikidele jaksu edasi elada, end kokku võtta ja parema elu poole püüelda.