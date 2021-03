Madis Müür: ajalooline, ent ajaliselt piiratud võimalus teha Eestist maailma rikkamaid riike

Madis Müür. Foto: Raul Mee

Eestil on palju eeldusi teha läbi sama teekond, mis tegi Silicon Valley, kuid ka teised riigid ei maga, kirjutab investor Madis Müür konkursile Edukas Eesti saadetud arvamusloos.

Eestis on praeguseks kuus ükssarvikut ning viimase kahe, Pipedrive'i ja Zego puhul oli ajaline vahe ainult kuus kuud. Me oskame neid järjest paremini ehitada, neid tekib juurde üha kiiremini. Maailmas on alla 600 ükssarviku, miljard või rohkem väärt tehnoloogiaettevõtte, ja neist kuus on Eestiga oluliselt seotud.