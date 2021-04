Olavi Andla: teeme Eestis uue riigivalitsemise mudeli!

Pilt on illustreeriv Foto: Liis Treimann

Eesti võiks olla maailmas esimene, kes töötab välja uue riigivalitsemise mudeli, mis baseerub XXI sajandi tehnoloogial ja mõttelaadil, kirjutab väikeettevõtja Olavi Andla arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Moodne parlamentaarne demokraatia, mis sai alguse XVIII sajandil, on XXI sajandil oma aja ära elanud. Erakondade aeg on läbi. Tehnoloogia, teaduse, ühiskondade ja riikide areng, inimeste haridustase ja palju muid faktoreid näitab, et maailm on täiesti muutunud võrreldes selle ajaga, mil too mudel loodi.