Sigrid Kõiv: majandusaasta aruannete kiirem esitamine suurendab läbipaistvust

Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv Foto:

Me võiksime tahta olla kõige läbipaistvam majandus Euroopas ja esitada majandusaasta aruandeid kõige kiiremini, näiteks kolm kuud pärast majandusaasta lõppu, kirjutab Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Vana aja lood on põnevad ja natuke õudsed. Näiteks see, et vanasti pidi inimene diivanilt üles tõusma, et teleprogrammi vahetada. Või et vanasti pidi „bilansivõimeline raamatupidaja“ (tõesti, oligi selline eriline raamatupidaja) terve öö otsa bilanssi koostades viiesendist puudu- või ülejääki paberites taga otsima ja üle arvutama. Või et vanasti viidi majandusaasta aruandeid paberi peal kuhugi Tondile.