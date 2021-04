Jari Kukkonen: ROSI aitab megatrendi rosinad kokku lugeda

Jari Kukkonen. Foto: Erakogu

Koolitaja ja ettevõtja Jari Kukkonen annab vastuse sagedasele küsimusele "Miks kestliku arengu investeeringud ennast ära ei tasu?".

Euroopa roheline kokkulepe (European Green Deal) on megatrend, mis mõjutab tugevalt ka ettevõtteid Eestis. Roheline kokkulepe on Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni algatatud poliitiline strateegia, mille eesmärk on saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.