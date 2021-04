Andres Aavik: ka tööstusettevõtted vajavad e-poodi ja iseteeninduslahendust

Tarkvarafirma Flowit juht Andres Aavik Foto: Marko Habicht

COVID on pöördumatult muutnud ka ettevõttelt ettevõttele müüki – edaspidi ongi peamiseks ja klientide poolt eelistatud ostmisviisiks digitaalne iseteenindus, kirjutab tarkvarafirma Flowit juht Andres Aavik.

Pandeemia on tõenäoliselt alatiseks muutunud inimeste töötamis-, tarbimis- ja sotsialiseerumisharjumusi. Suur osa elust on kolinud veebi. Ettevõtetele tähendab see aga uju-või-upu-olukorda, sest ellu jäämiseks tuleb kohaneda tarbijate muutunud nõudmiste ja ostukäitumisega.