Kaarel Ots: mis takistab tervishoiusüsteemi turukonkurentsile avamast?

Tallinna börsi juht Kaarel Ots Foto: Raul Mee

Prooviks tervishoiusüsteemi päriselt efektiivsemaks muuta. Muudame inimese raha vabaks ja usaldame tema motivatsiooni oma rahaga targalt ümber käia, kirjutab Tallinna börsi juht Kaarel Ots vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Klassikaline viis ära nullida igasugune edasipürgimine on öelda, et “me oleme kogu aeg nii teinud”. Olukorras, kus Euroopa Liidu riikide võlatase liigub hooga 100 protsendini SKTst, kostub valitsusest (jälle) kummalisel kombel eelarve tasakaalust ja “valusatest kärbetest”. Kindlasti on võimalik selle mõtteviisiga eristuda, kuid tahes-tahtmata tekib küsimus: mis on selle eesmärk ja kes on selle narratiivi publik?