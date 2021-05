Otsustajate TOP: kriis paneb juhid järsult reegleid rikkuma

Krista Jaakson, Maarja Karlson. Foto: Erakogu / Mikko Leo Selg

Juhiamet on nõudlik, mitmekülgne ja kätkeb endas paljusid rolle. Üks olulisemaid neist on otsustaja roll. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise õppetooli juhataja Krista Jaakson ja üliõpilane Maarja Karlson (Miltton New Nordics) kirjeldavad Otsustajate TOPis Eesti juhte kui iseteadvaid otsustajaid.

„Me ei mõtle väga tihti oma otsustele ja meil puudub hea valem, kuidas me otsusteni jõuame.“ Annie Duke, professionaalne pokkerimängija ja strateegiakonsultant