Priit Pokk: kes on kõige suurem otsustaja – Margus Linnamäe, Ain Hanschmidt või hoopis mina?

Foto: Andras Kralla

"Mis mina suur otsustaja ... mina ajan vaid oma ettevõtte asja, nii nagu teisedki." Sellise tüüpvastuse otsa võib sattuda, kui suhelda Otsustajate TOPi tippudega. Kas vastu vaielda või allkiri alla panna, küsib Äripäeva ajakirjanik Priit Pokk.

Tahaks teha nii ühte kui teist. Ühtepidi on äriliidritel vaieldamatult oluline roll ühiskonnas – just nemad otsustavad, kas investeerida või koondada, kas palku või hindu tõsta. Tasuks kas või meenutada aastatagust aega, kui Tallink sai koroonaviiruse tõttu räsida – kui paljusid teisi ettevõtteid see omakorda mõjutas? Võib väita, et tuhandeid, kõigest ühe firma tegevus.