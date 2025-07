Tagasi 08.07.25, 10:55 Estraveli juht avaldab sihtkoha, mille reisihind on enim tõusnud Statistikaameti teatel kallinesid puhkusereisid ja majutusteenused mai ja juuni võrdluses üle 27%. Estraveli tegevjuht Kaire Saadi ei kinnitanud aga eelmise aasta mai ja juuni võrreldes nii suurt hinnatõusu.

Kuula intervjuust Kaire Saadiga veel Estraveli plaanidest IT-lahendustega ja tööplaani teiseks poolaastaks.

Foto: Liis Treimann

„Meie numbrid näitavad, et keskmine hinnatõus on kusagil 4,7%, aga riigiti on hinnatõus väga erinev,“ sõnas Saadi.

Paljudes riikides on Saadi sõnul hinnad jäänud samaks või hoopis langenud. Türgi hinnad on jäänud enam-vähem samale tasemele, samas kui Montenegro, Hispaania ja Bulgaaria on natuke odavamad, rääkis Saadi. Kreeka pakettreisi hind on aga umbes 15% kallinenud. „Nii et üldine pilt ei paista sugugi hull,“ lisas ta.

Keskmine lennupileti hind on Saadi sõnul 6% langenud.

Intervjueeris Ken Rohelaan.